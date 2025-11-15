Авилон: за 1 млн рублей в РФ можно приобрести только Lada Granta и Niva Legend

Жители РФ за сумму до 1 млн рублей из новых машин могут купить только Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе дилерской группы «Авилон».

Lada Granta в самой дешевой комплектации Standart стоит от 750 тыс. рублей. В версии Standart Plus цена от 830 тыс. рублей. В модификации Classic с электроусилителем руля, электроприводом и обогревом наружных зеркал цена от 966 тыс. рублей.

Niva Legend в базовой комплектации Classic в рамках спецпредложения «АвтоВАЗа» будет стоить от 960 тыс. рублей.

Российская Granta длительное время занимает одну из лидерских позиций по продаже новых легковых машин в РФ. В соответствии с данными агентства «Автостат», с января по октябрь 2025 года было продано 121,2 тыс. подобных автомобилей.

Niva Legend тоже длительное время находится в рейтинге 10 наиболее продаваемых легковых машин. За 10 месяцев она оказалась на пятом месте. Было продано 28 тыс. подобных автомобилей.

