Авиационный салон НАИС стартовал в Красногорске

«За последние годы авиационная отрасль доказала свою устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Мы видим высокий интерес граждан к авиаперевозкам, за 2025 год перевезено более 108 миллионов пассажиров. На протяжении 4 лет более половины внутренних перевозок воздушным транспортом осуществлялось в обход Москвы. Теперь 54 рейса мы выполняем, минуя Москву», — обратился к участникам салона заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев.

Он добавил, что одним из приоритетов правительства Российской Федерации является модернизация аэродромной сети.

«Российская авиация ждет от промышленности отечественные воздушные суда. Уже сертифицирован Ту-214, с чем я от души поздравляю коллег от корпорации „Ростех“, ОАКа. Уважаемые коллеги и участники форума, достижения и успехи гражданской авиации стали возможны благодаря вашей слаженной работе, пользуясь случаем, поздравляю пилотов, бортпроводников, диспетчеров, работников наземных служб, работников отрасли с Днем гражданской авиации», — отметил Савельев.

НАИС — 2026 проходит 4–5 февраля в МВЦ «Крокус Экспо». В салоне участвуют ключевые представители авиаотрасли. В этом году в мероприятии задействовано более 200 компаний из РФ, Беларуси и Китая. Ожидается, что НАИС посетят более 10 тысяч профессионалов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.