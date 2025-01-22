Авиация США резко уменьшила число полетов в польский Жешув

По информации с сайта Flightradar, американская авиация резко снизила количество полетов в польский город Жешув, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

После инаугурации нового президента Дональда Трампа с 20 января в Польшу прилетели четыре борта. Два самолета прибыли с американских авиабаз Рамштайн и Висбаден в ФРГ, два — авиакомпания Kalitta с баз США Райт-Паттерсон и Довер.

Но в воздушном пространстве соседних государств стали появляться интересные самолеты. Утром в среду из аэропорта венгерского Будапешта в турецкий Измир направился VIP-борт армии Штатов Cessna UC-35A Citation Ultra, его позывной — DUKE22. Обычно этот летательный аппарат перевозит командование ВС США.

Иных правительственных или военных самолетов сейчас в небе над Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией не наблюдается.