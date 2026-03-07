Авиакомпания «Победа» запланировала 3 рейса для вывоза россиян из ОАЭ на 8 марта

Авиакомпания «Победа» продолжает вывозить россиян из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию. 8 марта ожидаются три рейса, сообщает пресс-служба перевозчика.

В Международный женский день из аэропорта Фуджейра в Москву отправится рейс DP3006. Он вылетит в 20:05 по местному времени или 19:05 по столичному.

Также полетит рейс DP992 из Аль-Мактума в Москву. Самолет отправится в 17:55 по местному времени или 16:55 по столичному.

Еще запланирован рейс DP754 из Абу-Даби в Москву. Он отправится в 17:45 по местному времени или в 16:45 по столичному.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тот в ответ атаковал военные базы Соединенных Штатов в странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ. В последнем государстве было закрыто воздушное пространство. Большинство самолетов отменили.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.