Авиакомпания «Ямал» отметила 29 лет работы

Свидетельство о государственной регистрации компания получила в 1997 году. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что за это время перевозчик стал важным звеном транспортной системы региона.

«(Ред. — После учреждения) „Ямал“ стал связующим звеном между отдаленными уголками региона, соединив города, поселки, фактории и месторождения. А также открыв воздушные ворота между Крайним Севером и остальной Россией», — говорится в сообщении.

В первый год работы пилоты выполнили около 800 регулярных рейсов на Як-40 и более 2,4 тысячи вылетов на Ми-8. Компания перевезла порядка 30 тысяч пассажиров и 100 тонн грузов, включая санитарные рейсы и полеты в стойбища оленеводов.

В 2016 году «Ямал» одним из первых в России начал эксплуатировать Sukhoi SuperJet-100. Сейчас парк включает 15 самолетов SSJ 100-95LR, восемь Airbus А-320 и два CRJ-200LR.

С 2019 года действуют льготы для многодетных семей — программой воспользовались 142 тысячи раз. В 2024 году перевозчик присоединился к программе «Морошка»: пассажиры приобрели более 350 тысяч билетов со скидкой и сэкономили свыше 730 млн рублей.

За годы работы компания получила премии «Крылья России», «Формула движения» и Skyway Service Award.

