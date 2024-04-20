Пассажирка рейса поделилась, что проблемы начались еще в Дубае. Сначала вылет самолета задержали на сутки. А когда туристы прилетели в столичный аэропорт Домодедово и пришли за багажом, то им сказали, что чемоданы потерялись.

Уже выше 3 часов измотанные путешественники сидят на багажных лентах, стоят в очереди и ждут, чтобы подать заявку на розыск их багажа.

Как отметила собеседница, причин пропажи багажа туристам в Домодедове не объяснили. Сотрудники аэропорта только сказали, что за багаж отвечает авиакомпания Emirates. Некоторым повезло чуть больше остальных, их выдали часть вещей.