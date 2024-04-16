Авиаэксперт пояснил, угрожают ли животные в самолете пассажирам-аллергикам

По его словам, в современных авиалайнерах воздух внутри салона обновляется каждые 2,5 минуты. А в районе забора и рециркуляции воздуха присутствует зона для размещения животных в переносках.

«Благодаря этой точке забора и последующей рециркуляции воздух в салон обратно не возвращается, а уходит в камеру сгорания двигателя. То есть разноса потенциального аллергена для других пассажиров просто нет», — пояснил специалист.

Юрист обратил внимание, что если человека, страдающего аллергией на шерсть, все же настигнут какие-либо симптомы, то экипаж окажет ему помощь и пересадит на другое место.

При этом пассажир, который столкнулся с такими неудобствами, не сможет затребовать компенсации от авиакомпании, предупредил эксперт. По словам Герасимова, в таком случае нельзя говорить о нарушении правил перевозки, в связи с чем и компенсации добиться не получится.