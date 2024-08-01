Авиабилеты в России подорожали в августе на 20-50%

В России авиабилеты в августе подорожали на 20-50%. Эксперты назвали реальные причины подобного роста цен, среди которых — пик сезона отпусков, рост расходов авиакомпаний и динамическое ценообразование, сообщает kp.ru .

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что на август всегда приходится повышение цен на авиабилеты, поскольку этот месяц характеризуется высоким туристическим сезоном. Цена растет от 20% до 53% в зависимости от направления.

В свою очередь вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что в ситуацию с ценами на авиабилеты вмешались подорожание авиакеросина, большие затраты на выплаты экипажам, рост лизинговых сборов, платы за аэронавигацию, а также повышение сборов аэропортов.

Гендиректор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев также подчеркнул, что в августе традиционно растут цены на авиабилеты. Желающим сэкономить свои деньги эксперт посоветовал бронировать путешествия на ноябрь-начало декабря и февраль-начало марта. В эти периоды цены будут минимальными, заверил Пантелеев. Кроме того, глава «Авиапорта» выделил рост расходов авиакомпаний как еще одну причину повышения цен на билеты.

Пантелеев добавил, что динамическое ценообразование также влияет на рост стоимости авиабилетов.

«Есть пассажиры, которые готовы заплатить больше, но им надо лететь прямо завтра. И авиакомпания на этих пассажирах зарабатывает», — пояснил эксперт.

Однако есть люди, которые предпочитают более гибкий подход к организации своих поездок. Они часто заранее бронируют билеты, зная, что у них будут свободные дни, например, в период каникул. Это позволяет им нередко находить распродажи на авиабилеты и приобретать их по более низким ценам, порой даже ниже рыночной стоимости авиаперевозок, заключил гендиректор агентства «Авиапорт».