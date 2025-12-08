Аварийность на дорогах Подмосковья увеличилась на 7% с начала года

На дорогах Московской области за 11 месяцев 2025 года зафиксировано 3 365 ДТП с погибшими и ранеными — на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Тяжесть последствий в ДТП по-прежнему остается высокой. В период с января по конец ноября в дорожных авариях погибли 650 человек, что на 9% больше показателя прошлого года, травмы различной степени тяжести получили 3 610 человека — на 11% меньше, чем в прошлом году», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На протяжении 11 месяцев самым аварийным видом ДТП в Подмосковье остаются столкновения, хотя их число на 13% снизилось по сравнению с прошлым годом. Всего зафиксировано 1 431 столкновение, в которых погибли 236 человек и получили травмы 1 744 человек. Также на 7% снизилось количество наездов на пешеходов на переходах и за их пределами: с начала года произошло 992 таких ДТП, в которых 820 человек получили травмы и 221 человек погибли.

В связи с климатическими и дорожными особенностями Московского региона распространенными причинами дорожных аварий являются превышение скорости, невнимательность водителей и пешеходов, а также несоблюдение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу и обгон в неположенных местах.

Чтобы повысить безопасность движения в Подмосковье в этом году устроили проекционную и направленную подсветку более чем на 500 переходах, построили порядка 60 км тротуаров, устроили 100 резинокордовых и асфальтобетонных неровностей, чтобы снизить скоростной режим и успокоить движение в местах притяжения жителей. В течение октября Госавтоинспекция Подмосковья проводила социальный раунд «Засветись», направленный на повышение безопасности пешеходов в темное время суток, а сейчас продолжает регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику различных видов ДТП.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают участников движения не пренебрегать правилами дорожного движения: не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и обязательно носить световозвращатели в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.