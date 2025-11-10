Аварийность на дорогах Подмосковья уменьшилась на 7% с начала года

На дорогах Московской области за 10 месяцев текущего года зафиксировано 3 048 ДТП с погибшими и ранеными — на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В сравнении с сентябрем тяжесть последствий в ДТП снизилась, но по-прежнему остается высокой в соотношении с 10 месяцами прошлого года. В дорожных авариях погибли 578 человек, что на 7% больше показателя прошлого года, травмы различной степени тяжести получили 3 299 человек — на 11% меньше, чем в прошлом году», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Столкновения по-прежнему являются самым частым и аварийным видом ДТП: с начала года произошло 1 323 столкновения, в которых погибли 220 человек и ранены 1 620 человека. В октябре выросло число наездов на пешеходов: в 858 ДТП на и вне переходов погибли 179 человек, а 722 человека получили травмы различной степени тяжести.

Самые распространенные причины дорожных аварий:

превышение скорости — на высокой скорости снижается время на реакцию и увеличивается тормозной путь;

невнимательность водителей и пешеходов;

несоблюдение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу, обгон в неположенных местах, резкое маневрирование, несоблюдение дистанции и бокового интервала.

Для повышения безопасности участников движения в Подмосковье продолжается строительство тротуаров и линий освещения, а также обустройство пешеходов направленной подсветкой и проекционной разметкой. В течение месяца Госавтоинспекция Подмосковья проводила социальный раунд «Засветись», направленный на повышение безопасности пешеходов в темное время суток.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают участников движения в связи с сокращением светового дня и осадками, не пренебрегать правилами дорожного движения: не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, резко не маневрировать, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и обязательно носить световозвращатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.