Аварийность на дорогах Подмосковья уменьшилась на 6% за девять месяцев 2025 года

За девять месяцев 2025 года на дорогах Московской области зафиксировано 2 710 ДТП с погибшими и ранеными — на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«По сравнению с прошлым годом в ДТП, произошедших в период с января по конец сентября, погибли 515 человек — на 11% больше и пострадали 2 949 человек — на 10% меньше. Самым аварийным видом ДТП остались столкновения: с начала года произошло 1 197 столкновений, в которых 203 человека погибли и 1 461 человек получили травмы», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наезды на пешеходов также по-прежнему входят в число самых аварийных видов ДТП: в 731 наезде на и за пределами переходов погибли 156 человек, а 609 — получили травмы различной степени тяжести. Причиной ДТП чаще всего служат невнимательность как водителей, так и пешеходов, а также превышение скоростного режима, нарушение правил обгона и очередности проезда, неправильный выбор дистанции.

Госавтоинспекция Подмосковья 6 октября объявила о старте социального раунда «Засветись», направленного на повышение безопасности пешеходов в темное время суток. До 9 ноября сотрудники дорожно-патрульной службы будут проводить рейды, направленные на профилактику ДТП с участием пешеходов, контролировать соблюдение правил перехода проезжей части и наличие световозвращающих элементов, а также вручать пешеходам полезные световозвращающие аксессуары. Представители администраций городских и муниципальных округов вместе с волонтерами также продолжат проводить регулярные дежурства в местах притяжения жителей.

«Осенью световой день значительно короче, темнеет рано, поэтому нужно быть особо аккуратными на улице. Пешеходам не стоит пренебрегать своей безопасностью и следует обязательно носить световозвращатели, а водителям нужно быть более внимательными при проезде населенных пунктов и в местах притяжения пешеходов», — добавили в ведомстве.

Для повышения безопасности участников движения в Подмосковье строительство тротуаров и линий освещения, а также обустройство пешеходов направленной подсветкой и проекционной разметкой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.