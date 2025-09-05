Аварийность на дорогах Подмосковья уменьшилась на 6% с начала года

За восемь месяцев 2025 года на дорогах Московской области зафиксировано 2 338 ДТП с погибшими и ранеными — на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ДТП погибли 455 человек, что на 11% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Травмы различной степени тяжести получили 2 565 человек — на 10% меньше, чем за этот же период прошлого года.

«Летом выросло число аварий в связи с высокими скоростями и интенсивностью движения. Поэтому самый аварийный вид ДТП в Подмосковье на этот период — это столкновения, всего зафиксировано 1 034 столкновения со 176 погибшими и 1 266 пострадавшими. Причиной таких аварий чаще всего служит несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, превышение скорости, нарушение правил обгона и невнимательность — часто отвлекаются на телефон», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На втором месте по аварийности в области — наезды на пешеходов вне и на переходах. В 623 наездах пострадали 522 человека и 134 — погибли. Нельзя не отметить и ДТП с участием детей, в летний период возросло количество аварий с детьми-водителями мототранспорта.

Чтобы повысить безопасность в Московской области проводится комплекс профилактических мероприятий. С 25 августа по 21 сентября Госавтоинспекция Подмосковья проводит информационно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», в том числе в образовательных учреждениях. Представители администраций городских и муниципальных округов вместе с волонтерами продолжают проводить регулярные дежурства в местах притяжения жителей.

В регионе продолжается обустройство дорог элементами безопасности: строительство тротуаров и линий освещения, обустройство ограждений, светофоров, искусственных неровностей, а также оптимизация движения на прямых участках дорог и перекрестках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.