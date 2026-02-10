Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась в 2025 году

В 2025 году на дорогах Московской области произошло 3 756 ДТП с пострадавшими, что на 5% меньше, чем годом ранее. Количество травмированных снизилось на 9%, однако число погибших выросло на 8%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году в Московской области зарегистрировали 3 756 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В результате аварий травмы получили 4 057 человек, что на 9% меньше, чем в 2024 году. При этом число погибших увеличилось на 8% и составило 699 человек.

По данным министерства, показатель транспортного риска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» достиг 1,87 погибших на 10 тысяч транспортных средств. В начале года из-за отсутствия климатической зимы и весенней погоды наблюдался резкий рост аварийности, однако весной ситуацию удалось стабилизировать благодаря совместным мерам с Госавтоинспекцией и минздравом региона.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что продолжается работа по повышению безопасности: разработаны новые стандарты ремонта дорог, обустройства пешеходных переходов и опасных поворотов. В ходе ремонта планируется установка ограждений, сигнальных столбиков, дорожных знаков, а также замена остановок и ремонт тротуаров.

Самым распространенным видом ДТП стали столкновения — 42% всех аварий. В 1 585 таких происшествиях погибли 258 человек, 1 952 получили травмы. Наезды на пешеходов составили 31%: вне переходов — 628 случаев (172 погибших, 484 раненых), на переходах — 543 случая (70 погибших, 487 травмированных).

В ведомстве также сообщили о снижении детского травматизма: число погибших детей до 16 лет уменьшилось на 16%, раненых — на 4%. Среди особенностей аварийности — 85% ДТП совершили мужчины, 55% произошли днем, 53% — в ясную погоду. Самым аварийным периодом стало лето, а самым опасным днем — 24 мая.

Министерство призвало участников движения соблюдать осторожность и правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.