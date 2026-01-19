Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась на 35% в новогодние праздники

С 1 по 11 января в Московской области зарегистрировали 49 ДТП, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварий погибли 6 человек и 77 получили ранения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период новогодних праздников в Подмосковье зафиксировали 49 дорожно-транспортных происшествий, что на 35% ниже показателя 2025 года. Число погибших снизилось на 66% — до 6 человек, а количество раненых составило 77, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Среди пострадавших — 12 детей.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что несмотря на увеличение числа праздничных дней, количество ДТП уменьшилось. Для обеспечения безопасности дорожные службы следили за состоянием дорог, особенно в снегопады, а сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением ПДД. Дополнительно проводилась пропаганда безопасности движения, а порядка 180 сотрудников администраций и волонтеров ежедневно дежурили в местах массового скопления жителей.

Основной вид аварий — столкновения: 24 случая, в которых погибли 4 человека и 47 получили травмы. Наезды на пешеходов заняли второе место — 13 случаев, из них 8 произошли вне пешеходных переходов. В результате наездов 12 человек получили ранения, 1 погиб. Также зафиксированы съезды с дороги, наезды на препятствия, стоящие автомобили и животное.

В ведомстве уточнили, что 19 из 49 ДТП произошли во время снегопада, однако аварий по причине неудовлетворительных дорожных условий не было. Большинство происшествий связаны с превышением скорости.

Среди особенностей аварий: в 77% случаев за рулем были мужчины, в 17 ДТП пострадали два и более человек, большинство происшествий случились днем, а самыми аварийными днями стали 2 и 7 января. Самый опасный промежуток времени — с 12:00 до 18:00.

Минтранс Подмосковья призвал водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.