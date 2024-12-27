Атомную подлодку «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» передали в ВМФ

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев подтвердил, что военно-морской флот России получил новое пополнение в лице многоцелевой атомной подводной лодки «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М», что значительно укрепляет военную мощь страны на морских просторах, сообщает «Царьград» .

«Строительство серийных подводных лодок данного проекта будет продолжено», — добавил адмирал.

Во время церемонии принятия подводного крейсера, также было анонсировано строительство новых субмарин «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

Каждая из них станет важным активом для обеспечения морской безопасности. Адмирал отметил, что подводные лодки проекта «Ясень-М» обладают современным ракетным вооружением, что обеспечивает им успех в выполнении как атакующих, так и оборонительных задач.

По словам Моисеева, новые субмарины будут способны эффективно поражать как морские, так и береговые цели, что делает их важнейшим элементом военной стратегии. Он подчеркнул, что такие подводные лодки существенно повышают уровень безопасности, как на глобальном, так и на региональном уровне, внося неоценимый вклад в стабильность и защиту интересов России на море.