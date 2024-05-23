сегодня в 15:05

Асфальтовое покрытие заменили в 4 дворах Люберец с начала сезона

В городском округе Люберцы продолжаются работы по благоустройству. Специалисты уже заменили асфальтовое покрытие в 4 дворах муниципалитета, а всего до конца сезона планируют обновить покрытие по 27 адресам. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Уже завершены работы по укладке нового покрытия по 4 адресам: у дома № 6 по улице Текстильщиков в Октябрьском, у дома № 15 на Быковском шоссе в Малаховке, в Красково по ул. Школьная, дом № 1А, 3, а также в Люберцах по адресу: ул. Попова, дом № 24.1, Побратимов, дом № 11.

На стадии завершения находятся дворы по адресам: п. Малаховка, Быковское шоссе, дома № 11, 13, а также п. Томилино, ул. Гаршина, дома № 9.2, 9a2, 9б, 9a — корп 4, 5, 6, 7.

«В рамках комплексного благоустройства на дворовых территориях предусмотрены следующие виды работ: замена асфальтобетонного покрытия, опор освещения, малых архитектурных форм, высадка зеленых насаждений. А на 8 адресах запланированы работы по замене детских игровых и спортивных площадок», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Адресный перечень дворовых территорий размещен на официальном сайте администрации https://www.люберцы.рф/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.