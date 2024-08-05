Асфальтовое покрытие обновляют на улице Королева в городе Раменское

Работы осуществляются по программе губернатора Московской области и финансируются из бюджета региона. К ремонту приступили 27 июля. На участке трудятся сотрудники ОАО «Раменское ДРСУ». Протяженность дороги — 1 км.

На данный момент идут подготовительные работы перед укладкой асфальтобетонного покрытия: снимают старый асфальт и укладывают щебень. Срок окончания дорожных работ — август 2024 года.

В рамках программы ремонта дорожной инфраструктуры губернатора Московской области предусмотрено обновление 42 объектов дорожной сети в Раменском городском округе протяженностью 31 км. Следующие работы планируется начать на улице Дачная в городе Раменское.

Кроме того, в Раменском округе уже обновили 21,5 км дорожного полотна на региональных дорогах: на подъезде к Сафоновскому переезду, на улице Октябрьской и Ким в поселке Ильинский, от села Зюзино до деревни Осеченки, от Донинского шоссе до села Игумново и деревни Дементьево, на улицах Гагарина, Народная, Народное имение и Электрификации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.