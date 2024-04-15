Асфальт во дворе на ул Гоголя в поселке Люберец заменят до 16 апреля

Депутат муниципалитета фракции «Единая Россия» Сергей Ситников отметил, что 16 апреля завершат замену асфальта во дворе четырех домов на улице Гоголя в поселке Томилино Люберец. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Он проверил в рамках проекта «Безопасные дороги» ход работ по замене асфальта вблизи домов № 15, 22, 23, 24А на улице Гоголя в поселке Томилино.

«Здесь проводились работы по демонтажу верхнего слоя дорожного полотна. Следующий этап — укладка асфальта. Общая площадь отремонтированного участка дороги составит около 600 кв. метров», — сказал Ситников.

Он подчеркнул, что новое асфальтовое покрытие значительно повысит безопасность и комфорт передвижения по двору.

Проект «Единой России» «Безопасные дороги» нацелен на повышение безопасности дорожного движения. Партийцы постоянно прорабатывают с жителями округа различные вопросы о ремонте или переносе дорог. Помимо этого, раздают листовки, проводят рейды и инспекции общественного транспорта совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» и администрацией муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.