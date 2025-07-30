Асфальт укладывают на развязке на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе

В Московской области продолжается строительство транспортной развязки на пересечении третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги и Дмитровского шоссе. На объекте продолжают устройство слоев дорожной одежды, а земляные работы выполнены на 50% от запланированного объема, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Строительство транспортной развязки включает в себя возведение трех искусственных сооружений. Специалисты устроили фундаменты и опоры всех трех будущих путепроводов и частично смонтированы их пролетные строения.

При строительстве объекта задействовано порядка 230 человек и 85 единиц дорожно-строительной техники. Впереди ожидается большой комплекс мероприятий. Он включает в себя устройство различных слоев асфальтобетонного покрытия, водоотводных сооружений и выполнение укрепительных работ. Кроме того, предстоит смонтировать металлические пролетные строения над действующим участком ЦКАД с интенсивным движением. Также предусмотрен большой объем работ по устройству элементов безопасности дорожного движения.

В рамках реализации инфраструктурного проекта также предусмотрено строительство 4 съездов и реконструкция трассы А-107 «Московское малое кольцо» протяженностью 2,3 км. В ходе реконструкции будет изменен продольный профиль и геометрические параметры дороги. Это позволит повысить ее транспортно-эксплуатационные характеристики. Планируется замена всех водопропускных труб для защиты дорожного полотна от воды, сохранения естественных водотоков, а также предотвращения подтоплений. Также предусмотрена установка линий наружного электроосвещения для комфортных поездок в темное время суток и при недостаточной видимости. Для повышения безопасности дорожного движения будет установлено металлическое барьерное ограждение.

Новая транспортная развязка позволит улучшить доступность прилегающих районов, перераспределит транспортные потоки с автодороги А-107 «ММК» на ЦКАД и повысит пропускную способность этих магистралей. Кроме того, этот объект значительно упростит транзитное движение в обход Москвы.

Запуск движения автомобилей по транспортной развязке планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.