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Асфальт на ул Советской в пос Октябрьский Люберец могут отремонтировать в 2025 г

По просьбам жителей ремонт асфальта на улице Советской в поселке Октябрьский городского округа Люберцы могут включить в план на следующий год, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы муниципалитета Александр Сорокин провел еженедельный обход в поселке Октябрьский по улицам Советской и Фабричной.

Сотрудники администрации обсудили с жителями содержание дорог и придомовых территорий, проведенные работы по отсыпке дороги крошкой на улице Советская, а также проговорили возможность ее включения в план ремонта на следующий год.

Кроме того, проверили ход строительства поликлиники в пос. Октябрьский на 500 посещений в смену. Все вопросы жителей взяты в работу.

Обходы и встречи с жителями замглавы округа проводят регулярно, о времени и дате можно узнать на их официальных страницах в социальных сетях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.