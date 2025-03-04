Аренда электросамокатов в Москве доступна только прошедшим верификацию в Mos ID

Столичный Дептранс ввел новые правила по аренде электросамокатов. Стало известно, как теперь в мегаполисе работает прокат этого средства индивидуальной мобильности, сообщает «Вечерняя Москва».

Уже несколько лет активно обсуждается вопрос электросамокатов, так как многие считают это средство перемещения небезопасным. Количество происшествий с этими СИМ не снижается из года в год. Согласно информации МВД РФ, в Москве только с января по сентябрь 2024 года насчитывается больше тысячи таких ДТП.

Так, правительство Москвы вместе с сервисами проката ужесточило правила пользования кикшерингом в этом сезоне. Заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в первую очередь была внедрена верификация пользователей. Это нужно, чтобы сократить число детей и подростков, пользующихся данной услугой, а также эффективно выявлять нарушителей ПДД. Проверка позволит блокировать доступ к аренде таким пользователям.

Теперь взять в прокат самокат можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Руководитель проектов новой мобильности Дептранса Москвы Полина Стасюк предупредила, что получить доступ смогут только люди с полной учетной записью. Только после прохождения проверки откроется доступ к городским сервисам и аренде.

Она отметила, что такое нововведение сделает поездки намного безопаснее и удобнее для всех участников движения. Ожидается также снижение аварийных ситуаций, так как по данным прошлых сезонов именно дети и подростки чаще попадали в происшествия на дороге.

«Кроме того, благодаря такому взаимодействию города и сервисов станет проще устанавливать личность водителей и привлекать к ответственности нарушителей ПДД», — добавила Стасюк.

Она выразила надежду, что изменения повысят безопасность на дорогах и сократят число аварий с участием электросамокатов.