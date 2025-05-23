Антивандальное суперпокрытие для электричек испытывают в Подмосковье

В моторвагонном депо подмосковного Домодедова проводят испытания антивандальной пленки на электропоезде ЭД4М-0320. Об этом сообщает « Гудок ».

Вопрос борьбы с вандалами до сих пор актуален. В 2024 году на вагонах электричек, ездящих на Московском узле, нелегально нарисовали около 3 тыс. граффити. Из-за этого моторвагонники вынуждены регулярно выводить из эксплуатации некоторые подвижные составы для приведения их в первоначальный вид.

Уборщики и маляры работают каждый день, чтобы оттереть вагоны от граффити. Их красят, а иногда даже меняют стекла.

В Московском центре инновационного развития (МЦИР) считают, что нанесение на электрички антивандального покрытия окажется действенной мерой в борьбе с вандалами. Будет использоваться для испытания изделие научно-производственной компании «БК-ХИМ».

Благодаря разработке получится избавляться от вандальных надписей, избегая повреждения лакокрасочного покрытия. Стоимость работ по очистке уменьшится в 10 раз. Срок проведения процедуры снизится с 2 и более суток до нескольких часов.

Испытания ЭД4М с «броней», приписанного к депо Домодедово, продлится 3 месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.