«Антисон» следит за состоянием водителей автобусов в Подмосковье

В подведомственной организации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области идет тестирование новой системы «Антисон» — автоматического решения для контроля состояния водителя на линии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Программно-аппаратный комплекс, отслеживающий самочувствие водителей, был установлен на одном из автобусов ЛиАЗ. Разработчик технологии — группа компаний «КСОР», российская IT-компания, специализирующаяся на цифровых решениях в сфере транспортной безопасности и управления автопарками. Тестирование устройства проводится в МАП № 8 г. Химки.

Безопасность пассажиров и водителей — главный приоритет «Мострансавто». Система «Антисон» — современный технологический инструмент, который помогает выявить усталость, засыпание или потерю внимания, минимизируя риск ДТП. В перспективе данная система значительно улучшит условия труда, поскольку снизит влияние человеческого фактора и позволит вовремя предотвратить опасные ситуации.

При запуске двигателя система «Антисон» активируется автоматически. Камера, установленная на панели напротив водителя, фиксирует положение головы и состояние лица по более чем 60 точкам. Нейросеть анализирует видеопоток в реальном времени и фиксирует любые изменения, которые могут означать сонливость или потерю ориентации. В случае фиксации признаков утомления или отвлечения, система подает звуковой сигнал водителю, предупреждая об опасности. Через несколько секунд данные о возникшей нештатной ситуации передаются в центр мониторинга и диспетчерскую службу «Мострансавто».

Также в «Мострансавто» работает система автоматизированного предрейсового и послерейсового медосмотра водителей. Благодаря технологии распознавания лиц система идентифицирует сотрудника, после чего программа фиксирует все измерения показателей здоровья по ключевым параметрам. В функционал оборудования входят: проверка температуры тела, измерение артериального давления и пульса, выявление признаков алкогольного и наркотического опьянения. Автоматизированная система позволяет быстро и точно оценивать состояние здоровья водителя перед выходом на линию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.