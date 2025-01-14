Андрея Майорова назначили гендиректором «Мострансавто»

С 14 января генеральным директором АО «Мострансавто» назначен Андрей Майоров. На этом посту он сменил Дмитрия Минченко, который исполнял обязанности руководителя с июля 2024 года. До прихода в АО «Мострансавто» Андрей Владимирович два года работал заместителем министра экономики и финансов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Андрей Майоров — выпускник кафедры «Организация перевозок, управление и безопасность на автомобильном транспорте» Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Он прошел путь от главного специалиста до начальника управления «Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга».

В 2019 году Майоров был приглашен губернатором Новгородской области А. С. Никитиным на позицию заместителя министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона, а в 2020 году — создал и возглавил министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий. Эффективность работы Майорова неоднократно получала высокие оценки губернаторов регионов.

Андрей Владимирович — финалист управленческого кадрового конкурса «Лидеры России 2018/2019 гг.», организованного по поручению президента РФ В. В. Путина. В 2019 году завершил программу «CDO (ChiefDataOfficer) — управление, основанное на данных». В 2020–2021 гг. прошел переподготовку по квалификации «Мастер государственного управления для руководителей» и по дополнительной профессиональной программе «Реализация проектов цифровой трансформации» в РАНХиГС.

«Прежде всего хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за оказанное доверие: приложу максимум усилий, чтобы это доверие оправдать. Предприятие ждет серьезная трансформация по всем основным направлениям:

повышение качества обслуживания пассажиров: необходимо слушать и слышать людей;

цифровая трансформация: многие процессы в транспортной отрасли не меняются десятилетиями;

повышение экономической эффективности работы предприятия», — отметил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.