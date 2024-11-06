Андрей Воробьев: зимой запустят движение на новых объектах на Каширском шоссе

Зимой будет запущено движение на новых объектах на Каширском шоссе, которые входят в первые два этапа реконструкции. На сегодняшний день строительная готовность объектов составляет 70%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это разворотная эстакада между Каширским шоссе и А-105 (откроем в декабре) и развязка на пересечении Володарского и Каширского шоссе (после Нового года)», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время в строительстве объектов задействованы более 260 человек и 67 единиц спецтехники.

По словам главы региона, ввод в эксплуатацию объектов позволит решить вопрос с пробками в районе пересечения Каширского с Володарским шоссе. Новая развязка не только обеспечит проезд с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе, но и сделает удобным выезд в сторону области.

При этом разворотная эстакада позволит водителям беспрепятственно попасть с Каширского шоссе в сторону Москвы. На обоих участках дороги не будет светофоров, что позволит сэкономить до 20 минут в пути.

Губернатор отметил, что на III и IV этапах начнутся работы по обновлению участка Каширского шоссе от А-105 до Володарского шоссе. Также планируется строительство развязки в месте пересечения Каширского и Белокаменного шоссе. Это позволит увеличить пропускную способность почти на 30%, а время в пути не превысит 20 минут.

Кроме того, реализация III и IV этапов разгрузят дороги в населенных пунктах Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, заключил Воробьев.