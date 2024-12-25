Андрей Воробьев заявил о досрочном открытии путепровода в Раменском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о досрочном открытии путепровода вблизи станции «Быково» в Раменском городском округе. Его открыли на три месяца раньше срока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которой стартовал 2,5 года назад, строятся сразу четыре путепровода — в Быково, Аникеевке, Апрелевке и Опалихе. 25 декабря открыли первый из них. Старт движению дал зампред правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. При этом Воробьев не один раз приезжал сюда с проверкой.

«В Раменском округе сегодня дали старт движению по долгожданному путепроводу. Мы обещали жителям достроить важные дорожные объекты до конца года и буквально на прошлой неделе запустили Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, открыли Северный обход Лобни, чуть раньше — новую разворотную эстакаду на Каширке, а в выходные президент открыл обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД», — перечислил Воробьев.

Глава региона поблагодарил президента за поддержку строительства путепроводов на самых оживленных участках железной дороги, в том числе МЦД, запуск которого значительно облегчил жизнь жителей Московского региона. Однако интенсивное движение поездов создавало сложности на некоторых переездах. Благодаря президентскому проекту удалось «расшить» эти места.

Важность открытия путепровода для жителей

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Проблемный переезд располагается между Быково и поселком Удельная. Он связывает Егорьевское шоссе с трассой М-5 «Урал», однако перестал справляться с огромным потоком машин. Пробки здесь обычно тянулись на 2–3 км, в том числе и в период минимального трафика. Дело в том, что из-за интенсивного движения поездов шлагбаум опускался на длительное время. Ситуацию также усложнило закрытие переезда в соседнем поселке Ильинский. Тысячи жителей ежедневно стояли в заторах.

«На переезде приходилось в среднем стоять по 1–1,5 часа. А как-то моя супруга аж 2,5 часа не могла сдвинуться с одного места. Конечно, всем было очень неудобно — допустим, живешь на одной стороне железной дороги, а детский сад или поликлиника находятся на другой. И вот едешь туда и не знаешь, когда доберешься. Сейчас, наконец, все изменится», — рассказал житель Быково Алексей Ефремов.

Другая жительница Светлана Белая призналась, что иногда ей приходилось стоять на переезде по три часа. Переехать на другой конец поселка было огромной проблемой. Попасть в школы, детские сады, на работу — тоже.

«Спасибо огромное Андрею Юрьевичу Воробьеву за новую эстакаду. Теперь она существенно сэкономит время для всех жителей Раменского городского округа», — отметила женщина.

Благодаря появлению современного двухполосного путепровода проезжать ж/д-пути водители смогут всего за 10 минут. При этом ситуация улучшится для 40 тыс. жителей.

О путепроводе в районе станции «Быково»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Длина дорожно-транспортного объекта составляет более 380 м. Если брать в расчет съезды и заезды со стороны Южного проспекта в Удельной и улицы Леволинейной в Быково — 1,2 км. Сам путепровод имеет необычную конфигурацию — с косым пересечением железнодорожных путей.

Для пешеходов обустроили тротуары, установили шумозащитные экраны. В конце 2025 года также специалисты сделают подземный переход длиной 140 м. Он появится между улицей Интернациональной и Южным проспектом.

Гендиректор АО «Дороги и мосты» Михаил Григорьев рассказал, что путепровод проходит через шесть железнодорожных путей Казанского направления Московской железной дороги.

«Для того, чтобы его возвести, нам также нужно было пройти его между зданиями и коммуникациями — этим и объясняется столь необычная геометрия этого объекта. Огромное спасибо проектировщикам, что смогли вписать путепровод в такую сложную застройку. Начали мы строительство в декабре 2022 года, а завершили ровно через 2 года, хотя по графику должны были лишь в конце февраля 2025-го. Понимаем как это важно для жителей», — заключил Григорьев.

Еще несколько путепроводов в Московской области начнут строить в 2025 году: в Балашихе (деревня Черное), Люберцах, Орехово-Зуеве, Мытищах и Лыткарине через М-5 «Урал».