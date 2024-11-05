Андрей Воробьев: в конце года на Каширском шоссе откроют разворотную эстакаду

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Каширского шоссе. В декабре здесь планируют запустить движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105, а после Нового года — по современной разноуровневой развязке на пересечении Володарского и Каширского шоссе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Чтобы не перекрывать движение, работы по реконструкции магистрали разбили на 4 этапа. Первые два, касающиеся запуска движения по разворотной эстакаде и развязке, планируется завершить зимой. Губернатор проверил ход работ на Каширском шоссе.

«Очень востребованная дорога. Ленинский городской округ активно развивается — это индустриальные парки, новые предприятия, жилые микрорайоны. Поэтому мы рассчитываем, что строительная компания „СтройТрансГаз“, с которой мы давно работаем, нас не подведет», — сказал Воробьев.

Губернатор также поблагодарил всю команду, трудящуюся здесь, и сделал акцент на досрочной сдаче объекта. Это сэкономит огромное количество времени и автолюбителям, и общественному транспорту.

На данный момент сообщение на Каширском шоссе затруднено, из-за чего приходится выставлять на маршруты дополнительные автобусы. Самая большая проблема — в районе пересечения с Володарским шоссе. Утром и вечером здесь образовываются огромные пробки. Поэтому выезд из Видного, расширение магистрали, разворотная эстакада помогут значительно улучшить ситуацию.

Ход строительства

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Сейчас на участках трудятся более 260 специалистов и 60 единиц техники. Рабочие возводят два путепровода — через Каширское шоссе и дорогу А-105. На первом из них проведена укладка асфальта, приступили к устройству барьерного ограждения. Также продолжается устройство опор и монтаж металлоконструкций пролетного строения второго путепровода. На разворотной эстакаде специалисты выполняют работы по гидроизоляции переходных плит и пролетного строения.

Открытие движения по разворотной эстакаде обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а по развязке — с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе. Значительно разгрузятся дороги в соседних деревнях Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, селах Остров и Молоково. В результате автолюбители смогут экономить в пути до 20 минут.

Как рассказал директор по строительству в Московской области АО «СтройТрансГаз» Александр Сафонов, в рамках 3-4 этапов реконструируют участок Каширского шоссе от А-105 до Володарского шоссе, возведут транспортную развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, расширят 1,3 км Каширки. Также построят 3 подземных пешеходных перехода, 3 эстакады и путепровод. Общая протяженность всех участков реконструкции по основному ходу составит 4,3 км. На дороге будет 6-8 полос движения.

Открыть движение по 3 и 4 этапам планируется в конце 2026 года. В результате пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 25–30%. Транспортная доступность улучшится для 500 тыс. жителей.

В рамках реконструкции в мае 2023 года с опережением на два года был открыт двухполосный съезд (500 м) с Володарского шоссе на А-105. Он улучшил дорожную ситуацию для жителей населенных пунктов Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров, Молоково, а также находящихся рядом ЖК «Пригород Лесное», «Ново-Молоково», «Пойма». Жители стали доезжать до столицы за 20 минут вместо 1 часа.