Андрей Воробьев: в Дмитровском округе появится порт на площади 100 га

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подписание провели на площадке XVIII Международного форума «Транспорт России».

«Сегодня мы с Андреем Владимировичем, руководителем Росморречфлота, подписали соглашение, смысл которого в развитии мощностей по перевалке сухих грузов на канале им. Москвы. Спрос на это большой, навигационный период сейчас достаточно продолжительный», — отметил Воробьев.

По его словам, сейчас есть инвесторы, готовые вкладывать средства в инфраструктуру порта в Дмитровском округе, а значит и в смежные предприятия на общей площади в 100 га.

«Мы с большой надеждой смотрим на перспективу развития. Речные перевозки, река-море становятся все более востребованными. В экономике логистика имеет принципиально важное значение. Сегодня, когда железная дорога весьма загружена, вода дает дополнительные преимущества. Они у нас есть, и наша задача — использовать их с умом», — подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день в Московской области расположено 35 причалов (22 пассажирских и 13 грузовых), а еще два частных речных порта: в Коломне (объем перевозимых грузов — 5 млн тонн ежегодно) и в Серпухове (1 млн тонн).

«Столичный регион огромнейший, потребность оборота товаров очень большая. Видим высокий спрос. Сегодня мы совмещаем и зерно, и контейнеры, и сухие грузы и т. д. Наше соглашение позволит сделать уникальный хаб для Московской области и Москвы», — добавил Тарасенко.

На территории 100 га под Дмитровом появятся причал, площадки под разгрузку, склады и грузовые терминалы, производственные цеха и помещения. Еще планируется укрепить береговую линию, сделать подъездные пути, в том числе к железной дороге. Продукцию смогут хранить на площади 200 тыс. кв. м.

Реализация данного проекта в Подмосковье позволит эффективно развернуть грузоперевалку сыпучих грузов, в основном инертных стройматериалов.

«В Подмосковье очень заметно, активно растут три „сухих“ порта. Речь идет о контейнерных перевозках. Один из них в Наро-Фоминске, другой в Богородском г. о. и третий в Дмитрове. И логичным дополнением, продолжением возможностей и экспорта, и импорта, и внутренней торговли является морской и речной транспорт. Будем осваивать и это направление», — сказал Воробьев.

Он высказал уверенность, что от данной работы в области будет заметный экономический эффект.