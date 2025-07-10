Андрей Воробьев: в августе планируется открыть дорогу в Павловской Слободе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал ход возведения дороги от Новорижского шоссе до улицы Академической в Павловской Слободе. Основные работы по ней планируют закончить до 10 августа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Дорога должна разгрузить улицу Ленина и вывести транзитный поток с территории поселка. Доезжать из Москвы до Павловской Слободы получится на 15-20 минут быстрее.

«Это позволит сэкономить время передвижения и по Новорижскому шоссе, и внутри муниципального округа Истра. Сейчас уже готовы 800 метров из 2,7 км второго участка дороги, ведется отсыпка инертными материалами, а затем будет асфальтирование. Наша задача — к 10 августа, Дню строителя, закончить все основные работы и еще в течение максимум двух недель сделать необходимую разметку, установить ограждения», — сказал Воробьев.

Он добавил, что жители ждут эту дорогу. Ее появление создаст дополнительное удобство, позволит экономить время и сделает доступнее ключевые объекты. Губернатор Подмосковья выразил надежду, что строители выполнят работу в срок.

Ход строительства

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

Строительство проводят в два этапа. В рамках первого создали двухполосную дорогу, чья протяженность составляет 3,3 километра. Ее запустили к 1 сентября 2023 года. График тогда опередили больше чем на год.

Был создан выезд на М-9 «Балтия» — Веледниково — Лешково и ММК — Павловская Слобода — Нахабино.

Еще на первом этапе возвели две кольцевые развязки, две крупных парковки на практически 800 мест. Установили освещение, ливневую канализацию, локальные очистные сооружения, пешеходную зону и велосипедные дорожки.

В данный момент идет второй этап — возведение участка дороги длиной 2,7 километра. Планируют создать дополнительный въезд и выезд на федеральную трассу, проезд со стороны Московской области и столицы. Также возведут три моста через реку Беляну.

Генеральный директор АО «Стройком» Агаси Газоян сказал, что первый мост практически закончили возводить. Производится укладка дороги. Второй и третий мосты полностью достроены и покрыты асфальтом. Собираются до конца месяца установить барьерное ограждение, а также опоры освещения.

Газоян добавил, что сооружения на этой дороге удалось возвести полностью. Осталось только провести работы по благоустройству. Их собираются завершить до 22 августа.

Строительство дорог в Подмосковье

В 2025 году в Подмосковье собираются закончить строительство около 30 дорожных объектов регионального и федерального значения. Их суммарная протяженность составляет более 60 километров.

Основные объекты: транспортная развязка на 86 км трассы М-1 «Беларусь»; участок 65–86 км трассы М-3 «Украина» (1-й этап); Южно-Лыткаринская автомобильная дорога (1-й участок открыт 15 февраля, 2-й с мостом через Москву-реку и 3-й с подъездом к Домодедово должны завершить к 1 сентября); Северный подъезд к г. Лобня и подъезд к ул. Гагарина; реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове с новым мостом и двухполосным путепроводом; выезд из Юрлова на Пятницкое шоссе; тоннель на Путилковском шоссе (перекресток с Проектируемым проездом №6411); развязка на Каширском шоссе (2-й этап); реконструкция автодороги Калиново – Дракино в г. о. Серпухов (подъезд к зоне отдыха «Остров Русский»); реконструкция улицы Жилинской и Староандреевской в г. о. Солнечногорск; подъезд к ЖК «Лесобережный» в г. о. Красногорск; реконструкция ул. Угольной в г. о. Мытищи (улучшение выезда на МКАД и Мытищинскую хорду); надземные пешеходные переходы в Лобне и Люберцах.

В Мытищах собираются начать возведение крупных объектов после того, как получат госэкспертизу. Речь идет о строительстве нового моста через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово, реконструкцию участка Осташковского шоссе с соединением с Мытищинской хордой, новом путепроводе на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира.

В Балашихе в 2025 году планируют подписать девять контрактов. Они коснутся реконструкции улиц Шестой, Пролетарской, Струве и Главной — подъездов к новой многофункциональной больнице.

Продолжают вести работы на ключевых федеральных объектах. Проводятся реконструкции трасс А-106 (подъезд к Одинцову, завершение планируется на 2027 год), М-8 «Холмогоры» 35-47 километр (завершится в 2028 году). Также будет построена транспортная развязка ЦКАД с Дмитровским шоссе (закончится в 2027 году).