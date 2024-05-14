Андрей Воробьев: участок трассы М-8 в округе Пушкинский расширят до 8 полос

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым проверил, как идут работы на участке трассы М-8 «Холмогоры» (Ярославской шоссе) в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья напомнил, что в 2013 году принято решение по модернизации сети дорог в Московском транспортном узле. Это президентская программа, она очень активно реализуется в регионе.

«Наш регион растет, он требует современных развязок, дорог, транспортных сообщений. От этого зависит и качество жизни, и, конечно, экономика. Здесь, на Ярославке, сейчас 4 полосы движения, но в ближайшее время мы получим 8 — от Пушкина до ЦКАДа и в дальнейшей перспективе до Сергиева Посада», — добавил Воробьев.

Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец

Это один из самых загруженных участков шоссе. Из-за уменьшения полос с 8-10 до 4 на пути от Пушкина до ЦКАД на дороге образуются большие пробки. Интенсивность движения транспорта там достигает 140 тыс. машин в сутки. Водители подолгу стоят в заторах. Например, вечером от столицы до Пушкина можно ехать 1,5 часа вместо 15 минут, а до Сергиева Посада — 2,5 часа вместо 40 минут.

Изменить сложившуюся ситуацию поможет реконструкция. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть Ярославского шоссе планируется расширить до 8-12 полос. Также будет отремонтирован мост, сделают два путепровода и три развязки. Дорога будет бессветофорной.

Рабочие начали переустраивать инженерные коммуникации, линий связи и электропередачи, отсыпать земляное полотно. Еще они приступили к подготовке переноса газо- и нефтепроводов. На стройплощадке на сегодняшний день трудятся более 200 человек и 70 единиц техники.

Важность проекта

Новиков отметил важность начатого в регионе проекта, так как он позволит повысить пропускную способность одного из самых загруженных участков шоссе, соединяющего не только Подмосковье со столицей, но и северные области с центральной частью страны.

Он подчеркнул, что развитие федеральной магистральной сети является одной из главных задач дорожного хозяйства России.

«Интенсивность движения на подведомственных дорогах по всему Подмосковью за последние 5 лет возросла более чем на 30% и в среднем составляет 64 тыс. автомобилей в сутки», — сказал глава Федерального дорожного агентства.

По его словам, на данном участке находятся наиболее загруженные транспортные узлы, требующие особого внимания и совместных решений на федеральном и региональном уровнях.

Он еще поблагодарил главу области за слаженную работу, отметив, что все решения главы государства, касающиеся транспортно-логистических задач, в регионе исполняются четко и в сроки. Это позволяет открывать некоторые объекты досрочно.

Проведение работ

Реконструкцию участка трассы проведут в два этапа. Сначала пройдут работы с 35 по 40 км — от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе. Число полос на дороге вырастет, будет реконструирован мост через реку Скалбу, модернизируют развязку типа «полуклевер» в районе деревни Костино.

«Мы уже приступили к реализации первого этапа проекта. Это — 5 км. Сейчас здесь четыреполосы движения, но в результате строительства и реконструкции будет 8, а по основному ходу — 12», — отметил начальник управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков.

Он добавил, что работы будут закончены до конца 2026 года.

По его словам, в рамках второго этапа реконструкции рабочие сделают еще 7 км шоссе. Во второй этап включен участок с 41 по 47 км. Там возведут две развязки, два моста и расширят проезжую часть. Эти работы стартуют в 2024 году, а завершить их запланировано в 2027 году.

Это очередной этап модернизации Ярославского шоссе. С 2015 по 2020 годы работы выполнили на участке с 16 по 35 км — от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкине.

Там возвели обходы Мытищ и Тарасовки. Это помогло повысить пропускную способность магистрали с 60 до 140 тыс. машин в сутки. На сегодняшний день от Ивантеевки до столицы можно проехать быстрее на 30 минут, а от Пушкина до Москвы — на 1 час 10 минут.

Дорожные объекты в Подмосковье

Сейчас в Московской области строят 53 дорожных объекта, среди которых 23 — федерального значения. В текущем году запланировано открыть движение транспорта на 35 из них: участки ЮЛА, Мытищинская хорда, обходы Ульянино-Непецино, д. Малые Вяземы и п. Октябрьский на М-5 «Урал», третий этап Северного обхода Лобни, четыре путепровода.

Как подчеркнул губернатор, принципиальное значение для Подмосковья имеют переезды, потому что ж/д трафик на сегодняшний день очень плотный.

«Мы встречались с жителями в Пушкине, которые просят построить путепровод вместо правдинского переезда — он у нас уже в работе. Также, как подобные объекты в Опалихе, Быкове, Аникеевке, Апрелевке. Очень важно, чтобы все они были завершены в срок», — сказал Воробьев.

Он добавил, что еще есть две важные концессионные дороги, которые планируется запустить в конце 2024 года, и тоже при федеральной поддержке — это Южно-Лыткаринская трасса (ЮЛА), и очень важный объект в городском округе Мытищи, который свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе.

«Большой запрос и на три развязки на ЦКАДе — в районах Дмитровского, Фряновского и Щелковского шоссе. Здесь нас поддержало правительство РФ, и я очень надеюсь, что мы также успешно все реализуем. Для нас каждый проект имеет принципиально важное значение. И ЦКАД, и М-12 — все эти объекты очень высоко оценивают те, кто живет в прилегающих территориях и ездит по этим дорогам каждый день», — уточнил Воробьев.