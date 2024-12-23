Андрей Воробьев: транспортное сообщение является критически важным

«Сегодня на линии в Подмосковье работает порядка 10 тыс. автобусов. Мы, как и во всех других направлениях, внимательно следим за количеством жалоб. И здесь мы видим значительное снижение по сравнению с прошлым годом, который был особенно сложным», — сказал Воробьев.

Он добавил, что эти изменения стали возможны благодаря работе команды, занимающейся транспортом, и обновлению подвижного состава. В частности, это касается тех 200 автобусов, которые в Подмосковье получили и которые уже вчера и сегодня вышли на линию.

«Следующий важный этап — это партнерство с Москвой. Оно позволит высвободить подвижной состав. Мы договорились с мэром Москвы, что автобусы, пересекающие МКАД, поэтапно будут переданы под управление „Мосгортранса“. Это решение даст нам возможность направить свои транспортные средства на усиление маршрутов МЦД и на увеличение количества и размера автобусов на внутренних подмосковных маршрутах», — рассказал губернатор.