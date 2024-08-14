Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Каширского шоссе

Он отметил, что ранее власти открыли съезд с Володарского шоссе на трассу А-105 в сторону столицы. Жители деревень Мисайлово, Орлово, Дальние Прудищи, а также сел Остров, Молоково смогут добираться до мегаполиса всего за 20 минут, а не за час, как это было раньше.

Кроме того, улучшилась транспортная доступность для жителей ЖК, которые возводятся рядом. Это «Пригород Лесное», «Ново-Молоково», «Пойма». Также власти построят участок дороги до ЖК «Пригород Лесное» и откроют его в мае 2025 года.

На третьем этапе планируется реконструировать участок Каширского шоссе от А-105 до Володарки.

«А на завершающем, четвертом этапе — построим транспортную развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, также реконструируем 1,3 км Каширского шоссе», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Полностью проект планируют завершить в 2028 году.