Андрей Воробьев: работы по реконструкции участка трассы М-8 рассчитаны на 4 года

Реконструкция участка Ярославского шоссе от Пушкина до ЦКАД — это один из сложных дорожных проектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что около трассы располагается несколько крупных муниципалитетов с большим числом жителей, много дачных поселков. В выходные и праздничные дни тут было не проехать — дорога стояла в большой пробке. Поэтому при поддержке правительства РФ в регионе начали реконструкцию шоссе.

Глава области напомнил, что в 2020 году был расширен участок трассы от МКАД до Пушкина, построили две развязки, обходы, убрали светофор. Все это повлияло на пропускную способность дороги. Сейчас время в пути от Ивантеевки до столицы стало меньше на 30 минут, а от Пушкина до Москвы — на один час.

«У нас остался один участок до ЦКАД — после развязки с Красноармейским шоссе дорога из 8 полос сужается до 4-х, это создает пробки. Мы расширим эти 12 км скоростной бессветофорной трассы. Проект рассчитан на 4 года и будет состоять из двух этапов», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, рабочие начали первый этап проекта. По нему планируется модернизировать участок с 35 по 40 км, или от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе. Трассу расширят до 8 полос, модернизируют развязку-«полуклевер» около деревни Костино. Кроме того, будет проведена реконструкция моста через реку Скалбу.

Как добавил губернатор, второй этап работ, в который вошли 7 км дороги, также стартует в текущем году. Полностью завершить этот проект предполагается в 2027 году.