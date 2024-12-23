Андрей Воробьев: пробок в Вяземах больше не будет благодаря новому проекту

Сегодня, если вы откроете «Яндекс.Карты», вы не увидите больше ни красного, ни даже желтого, благодаря проекту обхода Вяземы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении по итогам года.

«Мы открыли ряд значимых объектов по всей стране, в том числе наш проект — обход Вяземы. Это небольшой населенный пункт, но пробки там были настоящим бедствием, особенно летом и зимой. Ситуация была непредсказуемой и крайне раздражающей для водителей. Мы обратились за поддержкой, и нас услышали. Сегодня, если вы откроете „Яндекс.Карты“, вы не увидите больше ни красного, ни даже желтого. Возможно, желтое было утром, пока водители привыкали к новой дороге», — сказал Воробьев.

Он добавил, что также прошло открытие Пироговского шоссе и запуск первой концессионной региональной дороги, которая соединяет Дмитровское и Ярославское шоссе.

«Нам еще предстоит завершить несколько километров дорог на Афанасьевском шоссе, и мы сделаем это как можно быстрее. На следующий год у нас стоит задача открыть большую концессионную дорогу ЮЛУ — Южно-Лыткаринскую автомобильную дорогу. Она проходит по густонаселенным территориям: Ленинский, Лыткарино, Подольск, Балашиха и Люберцы. Эта дорога станет дублером МКАД, и я очень надеюсь, что мы успешно завершим этот проект», — отметил губернатор.

Воробьев уточнил, что важными направлениями остаются строительство и модернизация региональных дорог.

«Например, при строительстве большого медицинского центра в Балашихе мы понимаем, что все прилегающие дороги, включая Носовихинское шоссе, требуют кардинальной модернизации. Это большие вложения, но ресурсы, к счастью, у нас предусмотрены», — рассказал он.