Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил эффективность организации парковочного пространства на территории региона в рамках эксперимента. Глава Подмосковья призвал дальше совершенствовать эту сферу.

«Фиксируется успешно проведенный эксперимент по внедрению парковочного пространства. Жители благодарны там, где наводится порядок с парковкой. Нет хаоса, это тоже большая работа, которая дает элемент удобства, комфортности пребывания и, собственно говоря, окупается. Во всем современном мире так. Предлагаю эту работу также на местах, как и другие направления, внимательно посмотреть: что в территории не соответствует современным требованиям — требованиям, которые очень ждут наши жители», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что можно смело брать примеры с успешных практик Москвы и других регионов, потому что это только сделает регион сильнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.