Андрей Воробьев: открыт первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе Подмосковья открыли первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали (ЮЛА), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это транспортная развязка находится на пересечении с трассой М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе. Она — первая из десяти, которые делают на ЮЛА. Старт движению дал зампредседателя правительства области Алексей Гержик вместе со строителями. Данная развязка должна разгрузить Варшавское и Расторгуевское шоссе.

Воробьев отметил, что дорога улучшит транспортную доступность для миллионов жителей московской агломерации.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«В этом году наша задача — запустить Южно-Лыткаринскую автомагистраль целиком, все 45 км. Сегодня открыли первый участок, который соединит Симферопольское и Расторгуевское шоссе — развязку с 4 съездами и разворотную эстакаду», — уточнил глава региона.

Он подчеркнул, что порядка 20 тыс. автомобилистов каждый день будут экономить в пути минимум полчаса. Важно, что проезд на дороге останется бесплатным

«Благодаря поддержке президента, федерального правительства в Подмосковье ведется большая работа по модернизации дорожной сети. ЮЛА — наш самый крупный проект в 2025 году. По сути, это будет дублер МКАД», — пояснил Воробьев.

По его словам, трассу прокладывают по территории очень густонаселенных округов — Ленинский, Лыткарино, Раменский, Балашиха, Люберцы. Когда ее запустят в полном объеме, перемены почувствуют свыше 3 млн жителей Подмосковья и Москвы.

Постепенное открытие участков ЮЛА

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Длина открывшейся развязки составляет 2,9 км. Максимальная расчетная скорость на трассе — 120 км/час. На дороге шесть полос движения — по три в каждую сторону, разворотная петля по направлению из деревни Боброво.

«Данный участок дороги решает проблему жителей города Видного, деревни Боброво и многих прилегающих территорий, которые испытывали неудобства при выезде на Варшавское шоссе, стояли в пробках, — сказал Гержик.

Он отметил, что следующий участок трассы запланировано открыть к концу мая — это дорога от Володарского шоссе до М-5 «Урал». К июлю запустят участок между Каширским шоссе и дорогой А-105 на аэропорт Домодедово.

Дорога от Володарского шоссе до Новорязанского шоссе с развязками на пересечении с Тураевским, Лыткаринским шоссе и трассой М-5 «Урал» — самый протяженный участок ЮЛА, длина — 11,7 км. Жители Ленинского округа и Лыткарина получат новый выезд на М-5, а также смогут экономить в пути около 50 минут.

Упрощение въезда и выезда

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Благодаря работам по строительству дороги от Каширского шоссе до А-105 «Москва — аэропорт Домодедово» протяженностью 2,3 км из Видного можно будет доезжать до воздушной гавани и обратно по трассе, имея удобный съезд к населенному пункту. Это поможет уменьшить время для водителей минимум на 20 минут.

«Открытие таких развязок, как сегодня, существенно упростит жизнь жителям новых микрорайонов, откуда не было удобного выезда в сторону Москвы. Приходилось стоять в заторах и час, и полтора. А сейчас, думаю, раза в два быстрее можно добираться. Ну, а когда откроют ЮЛА полностью, вообще будем долетать дотуда», — сказал местный житель Кирилл Федотов.

Мосты и эстакады

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В рамках проекта ЮЛА на сегодняшний день подходит к концу строительство 600-метрового моста через Москву-реку. Он соединит округа Ленинский и Лыткарино. На объекте проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и покраске металлоконструкций.

В Люберцах строители возводят мост через реку Пехорку. Они завершили сооружение опор и монтаж балок пролетного строения. Ведутся работы по установке опалубки и армированию монолитных частей конструкции.

В Ленинском округе строят эстакаду на пересечении с Павелецким направлением МЖД и федтрассой М-4. Рабочие устанавливают опалубку и проводят армирование ригелей.

В Лыткарине строят путепровода на пересечении с Тураевским шоссе. Данный участок дороги станет частью развязки. На сегодняшний день там бетонируют ростверки опор и разрабатывают грунт.

ЮЛА разгрузит МКАД и вылетные магистрали

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

ЮЛА строят в рамках концессионного соглашения с участием федерального и регионального бюджетов и средств инвесторов. Работы стартовали в августе 2022 года. Сначала их планировали закончить в 2026 году, но теперь сдать объект хотят досрочно. Сегодня общая строительная готовность составляет 58%.

ЮЛА очень важна для южной, юго-восточной и восточной частей Московской области. Она обеспечит прямой доступ к населенным пунктам в округах Люберцы, Лыткарино, Ленинский, Раменский, к международным аэропортам Домодедово и Жуковский.

Автомагистраль разгрузит на около 20% МКАД и вылетные магистрали. А интеграция трассы с дорожным каркасом столицы (Юго-Восточной и Северо-Восточной хордами) обеспечит беспрепятственное движение по региону и прямую связь с международными транспортными коридорами «Север-Юг» и «Запад-Восток», съездом на М-12.