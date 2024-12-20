Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл движение по последнему участку Северного обхода Лобни. Круговая развязка длиной около 1,5 км на Рогачевском шоссе позволила значительно улучшить дорожную ситуацию для 150 тыс. жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Реализация масштабного президентского проекта стартовала в феврале 2021 года. Процесс строительства был разделен на три этапа. Открытая круговая развязка свяжет западный и южный микрорайоны с Дмитровкой, заберет на себя часть городского транспорта, разгрузит Краснополянское шоссе, улучшит выезд на Рогачевку, а путь из Лобни в этом направлении сократится на 10 минут.

«В последние годы в этом очень важном для нас городе был реализован большой комплекс мероприятий, в частности, расширено Лобненское шоссе, которое, по сути, являлось единственным выездом из Лобни. Город имеет свою специфику — здесь много ж/д путей», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке главы государства Владимира Путина и решению правительства РФ регион получил значительные ресурсы для строительства объездной дороги вокруг Лобни. Первый и второй этапы были завершены досрочно, а сейчас завершен и третий этап. Это позволит перенаправить транзитный транспорт в обход города.

Губернатор поблагодарил строителей за возведение большого количества инженерных сооружений и прокладку сетей. Воробьев также выразил благодарность «Газпрому» за технологические решения, которые позволили властям открыть данный участок дороги.

Северный обход

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Общая протяженность Северного обхода Лобни с учетом всех ответвлений и участков, которые были обновлены на Рогачевском, Краснополянском и Дмитровском шоссе, составляет 16,3 км. На дороге предусмотрено шесть полос для движения, а пропускная способность составляет более 120 тыс. автомобилей в сутки.

Первый этап строительных работ был завершен в декабре 2022 года, что на два года раньше запланированного срока. Речь идет о пятикилометровой дороге, которая соединяет Дмитровское шоссе с трассой Хлебниково – Рогачево – Луговая. В рамках проекта также был построен путепровод через МЦД-1. Благодаря новой дороге время, которое жители Лобни тратят на въезд и выезд из города, сократилось с 1,5 часов до 20 минут.

Движение по второй очереди транспортной развязки на Дмитровском шоссе было запущено в октябре 2023 года. Теперь автомобилисты могут напрямую выезжать на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезжать с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области. Это позволяет экономить до 15 минут в каждую сторону.

Как отметил первый замгендиректора АО «Сибагропромстрой» Агаси Газоян, Северный обход Лобни является технически сложным проектом. В первую очередь это связано с необходимостью построить путепровод через железную дорогу. В процессе реализации 1-го этапа в 2022 году потребовалось перенести множество коммуникаций. А на 3-м этапе пришлось перекладывать газопровод диаметром 1,2 км.

Газоян добавил, что компания сделала все возможное, чтобы досрочно завершить строительство объекта. Сегодня люди всего за 10 минут могут проехать от Дмитровки до Рогачевского шоссе, а раньше по 40-50 минут стояли в пробке на переезде.

Власти Подмосковья приняли решение продолжить строительство Северного обхода, чтобы создать 1,5-километровый подъезд к улице Гагарина. Открытие запланировано на III квартал 2025 года. Это позволит перенаправить весь грузовой транспорт, который сейчас проезжает через город, на Северный обход, минуя улицы Батарейную и Букинское шоссе.

В настоящее время специалисты уже приступили к модернизации инженерных сетей в рамках проекта.

Кроме того, по просьбам местных жителей будет создана дорога, соединяющая Северный обход (от съезда с путепровода через ж/д пути) с улицей Лесной в СНТ «Лесная полянка». Длина двухполосной дороги составит 500 м. Она обеспечит дополнительный выезд на внутренние улицы Лобни, к ЖК «Восточный» и «Птичка», а также к зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово. Работы по строительству дороги планируется завершить в начале 2026 года.

Благодарность жителей Лобни

После запуска третьего участка Северного обхода Лобни Андрей Воробьев встретился с местными жителями, которые выразили благодарность не только за новую дорогу, но и за создание современного парка, и строительство соцобъектов.

«Я многодетная мама. Очень ждала открытия Северного обхода — теперь мы можем всей семьей ехать туда, куда хотим, без пробок и долгого ожидания. Это очень облегчило жизнь», — рассказала жительница Лобни Юлия Скачек.

Она поблагодарила губернатора за строительство Северного обхода, отметив, что в городском округе происходят колоссальные изменения.