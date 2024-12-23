Андрей Воробьев: из Раменского до Москвы теперь можно доехать за 30–40 минут

Благодаря реконструкции дорог из Раменского до столицы теперь можно доехать за 30–40 минут вместо 2 часов, а из Коломны — за 1,5 часа, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям по итогам года.

«Одной из самых больших проблем была трасса М-5. Раньше дорога от Луховиц до Москвы занимала около 3 часов, сейчас — всего полтора. Из Раменского теперь можно доехать за 30–40 минут вместо 2 часов, а из Коломны — за полтора часа. Это стало возможным благодаря двум объездным решениям: Непецино и Ульянино, а также благодаря реконструкции в районе поселка Октябрьский», — сказал Воробьев.

Он добавил, что эта инициатива была подмосковной, но ее поддержал президент. На реализацию проекта, включая трассу М-5 «Урал», было выделено более 50 млрд рублей.

«Теперь в районах Люберцы, Раменское, Жуковский и Коломна реализовано бессветофорное движение, что значительно облегчило транспортное сообщение. Это действительно важная победа, и я искренне благодарен президенту и федеральным строителям за успешное завершение этого проекта», — подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что уже 12 лет под руководством президента в Московской агломерации, включая Москву и Московскую область, ведется масштабная работа по модернизации дорожной сети.

«Это касается и вылетных магистралей, и железнодорожных переездов, без которых жизнь в Подмосковье, с учетом интенсивного движения, была бы фактически парализована», — уточнил глава региона.

В понедельник Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».