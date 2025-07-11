Андрей Воробьев: ИИ следит за остановками и безопасностью пешеходов на ж/д

Искусственный интеллект в камерах помогает находить и выписывать штрафы людям, которые переходят через железнодорожные пути в неположенном месте в Подмосковье. Также они дают возможность следить за чистотой на остановках, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

157 камер с технологией распознавания лиц отслеживают нарушения правил перехода через ж/д пути на 90 железнодорожных станциях в 36 муниципалитетах Подмосковья. Их продолжают устанавливать.

«Безопасность на железной дороге — сложная и чувствительная тема. Мы стараемся внедрять умные и технологичные решения, позволяющие предотвращать несчастные случаи. Один из самых эффективных механизмов — камеры, оснащенные искусственным интеллектом. Они помогают нам находить и привлекать к ответственности нарушителей, переходящих ж/д пути в неположенном месте. Это не всегда приятно, приходится платить штраф, но по итогу это спасает жизни. Там, где мы установили такие „умные“ камеры, вдвое сократилось количество нарушений», — рассказал губернатор Подмосковья.

Информация с «умных» видеокамер дает возможность быстро определить личность правонарушителя. Благодаря технологии ускоряется процедура привлечения к ответственности.

В 2025 году с использованием системы «Безопасный регион» и с помощью рейдов успешно составили более 2,2 тыс. протоколов. Цифра на 400 выше, чем за тот же промежуток времени в 2024 году.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев добавил, что 656 камер с применением ИИ позволяют следить за чистотой на остановках и числом пассажиров на них. Если в конкретном месте появились большие очереди, то вносятся изменения в расписание. По тому маршруту, который признан проблемным, отправляют еще один автобус или большее по размерам транспортное средство. Это делается для того, чтобы людям было комфортно.

В будущем камеры будут отслеживать остановки на предмет появления повреждений, например, на лавках, стенках или стеклах. Это позволит за более короткий срок избавиться от них, добавил губернатор Московской области.

В феврале в связи с ростом пассажиропотока было запущено три дополнительных более крупных автобуса по маршруту Котельники (ТЦ «Мега Белая Дача») — ст. Люберцы — ст. Железнодорожная. В апреле три автобуса малого класса отправили по маршруту №1226к Реутов (ТРЦ «Реутов-Парк») — Москва (рынок «Садовод»). Это позволило уменьшить очереди на остановках, которые в час пик заметили «умные» камеры. Интервал движения при этом уменьшился с семи до четырех минут.

Определить, где в данный момент едет автобус, узнать расписание и цены на проезд жители Подмосковья могут позвонив на 8 (800) 700-31-13. Им ответит голосовой помощник.

В базе данных содержатся нужные сведения о маршрутах основного перевозчика региона — «Мострансавто». Нейросеть за короткий срок назовет нужную информацию. Это уменьшает нагрузку на операторов кол-центра.

В случае если человек хочет задать вопрос, с которым не справится голосовой помощник, то его переведут на живого оператора.