Андрей Воробьев и Андрей Тарасенко обсудили развитие внутренних водных путей

сегодня в 15:25

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко на встрече обсудили перспективы развития внутренних водных путей региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Прежде всего они касаются двух направлений. Первое — экономика, все, что связано с речным транспортом и логистикой. И второе — прилегающие к Каналу имени Москвы территории, которые очень популярны для отдыха», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что задача властей — сделать комфортное пространство для людей.

«Надеюсь, наша совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время», — добавил губернатор.

На базе речного порта в Дмитровском округе планируется создать мультимодальный транспортный узел. В рамках реализации данного проекта будет сделана модернизация портовой инфраструктуры, возведены перевалочно-складские комплексы, инженерные объекты, подъездные пути.

Речные перевозки должны стать полноправной альтернативой ж/д путям и автодорогам. Они позволят повысить объем транспортировки грузов по внутренним водным артериям Московской области.

Как рассказал Тарасенко, в регионе планируется организовать хаб, в котором будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция от местных промпредприятий.

«И далее — отправлять ее в разные регионы, поскольку Московская область расположена на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом», — отметил глава Росморречфлота.

Подведомственное ведомству учреждение — ФГБУ «Канал имени Москвы» — обеспечивает содержание 484 км внутренних водных путей, а также судоходных гидротехнических сооружений на территории региона. Еще оно занимается вопросами безопасности судоходства.

Ранее в послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин поставил задачу по модернизации опорной сети внутренних водных путей. Это позволит создать дополнительные экономические эффекты в сфере туризма и развития субъектов страны.