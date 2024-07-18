Андрей Воробьев: дорогу от Павловской Слободы до М-9 откроют на 9 месяцев раньше

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг проверил, как идут работы на строительстве дороги от Павловской Слободы до М-9 «Балтия». За рулем автомобиля глава региона проехал по участку, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Строим двухполосную дорогу длиной 2,6 км, чтобы люди могли сюда добираться напрямую со скоростного шоссе, не создавая пробки в поселке», — отметил Воробьев.

Он добавил, что с помощью новой дороги разгрузятся существующие пути в Павловской Слободе, появится дополнительный выезд на федеральную трассу и проезд в сторону Подмосковья и столицы.

«Изначально запустить рабочее движения планировалось к 1 сентября 2025 года. Но мы поставили задачу подрядчику — ускориться и открыть его в декабре 2024-го. Надеемся, что он нас не подведет», — подчеркнул губернатор.

Данный объект очень важен для жителей Павловской Слободы в округе Истра, а также для учащихся Технолицея, который открылся здесь в 2023 году.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Строительство идет в два этапа. 1 сентября прошлого года там досрочно открыли рабочее движение по первому участку длиной 3,3 км, расположенному в Павловской Слободе. А в конце 2024 года, также раньше срока, планируют запустить дорогу протяженностью 2,6 км, выводящую транзитный поток из поселка и являющуюся прямым выездом на улицу Академическую на автомагистраль М-9.

Еще во втором этапе предусмотрено возведение трех новых мостов через реку Беляну и реконструкция развязки на пересечении с М-9. Закончить все работы планируют в этом году. На стройплощадке трудятся около 150 человек и 65 единиц техники.

«Мы приступили к работе в феврале. По контракту срок строительства у нас — 28 месяцев, но мы постараемся его сократить. Самое большое сооружение здесь — мост длиной 330 м с 12 пролетами. Он будет с освещением, пешеходной дорожкой и барьерным ограждением», — уточнил заместитель гендиректора АО «Сибагропромстрой» Агаси Газоян.

Первая дорога, открывшаяся в 2023 году, соединила улицы Ленина и Академическая в Павловской Слободе. Для удобства автомобилистов и пассажиров общественного транспорта построили две кольцевые развязки.

Дорога обеспечила беспрепятственный подъезд к образовательному учреждению и новому лесопарку «Шишкин лес». С помощью нее улучшена транспортная доступность прилегающих коттеджного поселка «Павловские сосны» и СНТ.

Работы на первом этапе продолжаются. Их общая строительная готовность — 87%. На сегодняшний день рабочие занимаются коммуникациями: они делают ливневку, локальные очистные сооружения, которые будут готовы до конца 2024 года.

С сентября изменили маршрут № 23 «МЦД Нахабино — Павловская Слобода». Теперь он следует чуть дальше — через поселок до Технолицея. На линии работают два автобуса среднего класса, каждый день от остановки МЦД выполняется 12 рейсов.