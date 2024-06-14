Андрей Воробьев: 40 новых автобусов выйдут на маршруты в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 40 новых комфортабельных автобусов выйдут на маршруты в городских округах Ленинский, Реутов, Щелково, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Дмитровский, Талдомский, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Транспортные средства создали на Ликинском автобусном заводе в Орехово-Зуевском округе. Низкопольные автобусы большого класса ЛиАЗ 5292 поступили в автопарки МАП № 3 г. Домодедово (10 единиц), МАП № 6 г. Одинцово (9 единиц), МАП № 8 г. Химки (4 единицы), МАП № 9 г. Долгопрудный (4 единицы), МАП № 10 г. Королев (4 единицы), МАП № 11 г. Балашиха (9 единиц).

Воробьев подчеркнул, что автобусы остаются самым востребованным и доступным общественным транспортом для жителей Московской области. Каждый день на маршруты «Мострансавто» выходят почти 5 тыс. единиц техники. Все автобусы должны соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности.

«Сейчас основной запрос жителей — на автобусы среднего и большого классов. Именно такие мы и стараемся закупать. На днях передали шести нашим межрайонным транспортным предприятиям 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году Ликинский автобусный поставит нам еще 310 таких машин», — заявил Воробьев.