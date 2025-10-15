Андрей Воробьев: 20 новых автобусов ЛиАЗ выйдут на маршруты Подмосковья

«Сегодня передали „Мострансавто“ 20 новых автобусов ЛиАЗ. Уже завтра они выйдут на маршруты в Балашихе, Подольске, Щелкове, Орехово-Зуеве и других округах — там, где обновление транспорта особенно востребовано», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Подмосковье при поддержке Минпромторга и правительства России реализует масштабную программу модернизации общественного транспорта. Всего в этом году на линии выйдет 428 новых автобусов отечественного производства: ЛиАЗ, ГАЗ, «Волгабас». Из них 264 уже работают, в среду поступило еще 20, а до конца ноября прибудет еще 144.

Подмосковье постоянно растет, что приводит к увеличению пассажиропотока — за три года он вырос на 20%. Почти 800 млн поездок было совершено в прошлом году. В этом году пассажиропоток увеличился уже на 5%.

Власти регулярно пополняют автопарк. Чтобы сделать поездки комфортными, работа ведется в трех направлениях. В регионе запускают новые маршруты и сокращают интервалы — особенно по пути к станциям МЦД, метро, ж/д-вокзалам и транспортно-пересадочным узлам. Важно, чтобы в осенне-зимний период граждане могли добираться до работы, учебы или по делам быстро и в тепле.

Идет работа с внедрением цифровых решений. Это системы «антисон», электронные путевые листы. Пилоты уже работают в Балашихе, Коломне, Одинцове, Истре, Люберцах. Особое внимание уделяется сотрудникам — водителям, которых более 15 тыс., механикам, диспетчерам, которые обеспечивают стабильную работу общественного транспорта.

«Спасибо каждому за пунктуальность и заботу о пассажирах — каждый день вы делаете наше Подмосковье ближе и удобнее», — сказал губернатор.