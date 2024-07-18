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Андрей Воробьев: 2-й участок дороги от Павловской Слободы до М-9 построен на 15%

Строители начали второй этап строительства дороги от Павловской Слободы до М-9 «Балтия». Она готова на 15%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что там будет двухполосная дорога протяженностью 2,6 км.

«Это будет дополнительный прямой выезд с улицы Академической на М-9 „Балтия“. Так мы разгрузим поселок, а у Технолицея им. В.И. Долгих появится подъездная дорога», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что работы запланировано закончить досрочно, а рабочее движение — открыть уже в декабре.

Губернатор добавил, что будет возведено три моста через реку Беляну и проведена реконструкция развязки на пересечении с трассой М-9 «Балтия». Для удобства жителей продлили маршрут №23 МЦД Нахабино — Павловская Слобода.