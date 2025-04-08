Андрей Иванов обсудил с жителями деревни Шульгино ремонт подъездной дороги

Глава Одинцовского округа обсудил с жителями деревни Шульгино капитальный ремонт подъездной дороги. К работам на объекте планируется приступить в начале мае: подрядчику предстоит обновить 752 м дороги — это участок от улицы Новая до коттеджного поселка Барвиха. Помимо Шульгино данным маршрутом пользуются жители соседних населенных пунктов, дачники и многие посетители парков Малевича и «Раздолье», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Площадь ремонта дорожного полотна в Шульгино составит 4440 кв. м. Здесь планируется произвести уширение проезжей части и заменить основание — подрядчик уложит песок и щебень, сделает новое покрытие и установит наружное освещение. Всего планируется смонтировать 31 опору и 62 светильника. В ремонте будут задействованы 15 рабочих и 10 единиц техники. Поручил завершить работы с опережением графика, до конца июня. Капитальный ремонт позволит снизить аварийность, улучшит транспортное сообщение и сократит время в пути», — рассказал Андрей Иванов.

Житель деревни Шульгино Егор Ионин рассказал главе округа о том, что маршрутом пользуются не только автомобилисты, но и велосипедисты. Он подчеркнул, что важно предусмотреть лежачие полицейские для безопасности и контроля за дорожным движением на этом участке дороги. Глава муниципалитета поддержал идею, предложив также укрепить обочины для комфортного разъезда и прохода всех участников дорожного движения.

Также Андрей Иванов сделал акцент на информировании населения деревни о том, что будут вестись работы. На этом участке дорога будет перекрыта. Жители близлежащих населенных пунктов смогут использовать развязку на Красногорском шоссе.

Как сообщалось ранее, в 2025 году в Одинцовском округе капитально отремонтируют 10 участков местных дорог общей протяженностью 6,3 км. Также в плане ремонта стоят 10 тыс. кв. м тротуаров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.