Аналитики назвали самые аварийные знаки зодиака среди водителей

Согласно данным аналитиков, представители знаков Козерога и Льва склонны к наиболее рискованному поведению на дороге и чаще других становятся виновниками дорожных происшествий. Такие данные следуют из статистики аварийности по полисам ОСАГО за 2025 год, сообщает пресс-служба Страхового Дома ВСК.

В антирейтинге самых аварийных водителей России в 2025 году лидируют:

Козероги — 9,4%,

Львы — 9%,

Тельцы — 8,75%,

Овны — 8,6%,

Раки — 8,4%.

В сравнении с предыдущим периодом в этот перечень вернулись Раки, тогда как Близнецы начали водить значительно осторожнее. При этом Стрельцы и Скорпионы, как и прежде, показывают наименьший уровень вовлеченности в ДТП.

Любопытные тренды выявил и разбор аварий по возрастам. Наиболее рискованно ведут себя автомобилисты 40-49 лет, в особенности рожденные под созвездиями Овна и Льва. А вот молодым Скорпионам и Стрельцам до 29 лет можно доверять полностью — они реже сверстников попадают в аварии. Среди Козерогов самыми аккуратными зарекомендовали себя водители 50–59 лет.

Возглавляющим печальную статистику Козерогам стоит внимательнее подходить к выбору машины: на Hyundai приходится 10,4% всех ДТП с их участием, тогда как Kia выглядит для них более предпочтительно. Львам эксперты советуют обратить внимание на Toyota. Для Тельцов безопаснее всего оказывается Hyundai, Овнам оптимально подходит Toyota, а Ракам стоит присмотреться к Lada.