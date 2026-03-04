Аналитик Сорокина предупредила о росте цен на авиабилеты

Финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что новые правила возврата авиабилетов могут привести к подорожанию перелетов и росту числа претензий пассажиров, сообщает Газета.ru .

С 1 марта 2026 года правительство расширит права пассажиров. При задержке рейса более чем на 30 минут можно будет вернуть деньги даже за невозвратный билет. Для детей до 12 лет вводится скидка 50% на перелет.

Юлиана Сорокина отметила, что нововведения усилят защиту потребителей, но создадут дополнительную нагрузку на авиакомпании. Перевозчикам придется пересматривать финансовые модели и тарифную политику.

«Особенно чувствительными изменения окажутся для перевозчиков, которые активно используют модель продажи невозвратных билетов. Теперь даже задержка рейса на полчаса дает основание требовать возврата средств. Дополнительное давление на выручку окажет обязательная 50-процентная скидка на билеты для детей до 12 лет», — сообщила Сорокина.

По ее оценке, компании могут повысить стандартные тарифы и сократить число промоакций, чтобы компенсировать выпадающие доходы.

Аналитик также допустила рост числа споров с пассажирами, однако резкого скачка обращений не ожидает. Реализация инициативы будет зависеть от готовности информационных систем авиакомпаний и соблюдения расписания рейсов, подчеркнула Сорокина.

