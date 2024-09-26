АМПП опроверг информацию о повреждении машины эвакуатором в Москве
АМПП: эвакуатор не повреждал машину в Москве
Фото - © пресс-служба ГКУ "АМПП"
В Сети появилась информация о том, что эвакуатор в столице повредил автомобиль. Однако в пресс-службе администратора Московского парковочного пространства опровергли это заявление.
Машину устанавливали с учетом мер безопасности. Автомобиль не получил повреждений.
Также в АМПП напомнили, что все перевозимые на эвакуаторах автомобили становятся застрахованы с той секунды, когда были погружены.
Ранее Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщил о том, что манипулятор от эвакуатора «впился» в машину. Она была припаркована на пешеходном переходе.
Фото - © пресс-служба ГКУ "АМПП"