АМПП опроверг информацию о повреждении машины эвакуатором в Москве

В Сети появилась информация о том, что эвакуатор в столице повредил автомобиль. Однако в пресс-службе администратора Московского парковочного пространства опровергли это заявление.

Машину устанавливали с учетом мер безопасности. Автомобиль не получил повреждений.

Также в АМПП напомнили, что все перевозимые на эвакуаторах автомобили становятся застрахованы с той секунды, когда были погружены.

Ранее Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщил о том, что манипулятор от эвакуатора «впился» в машину. Она была припаркована на пешеходном переходе.