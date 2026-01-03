Американские военные захватили международный аэропорт Каракаса

сегодня в 12:59

Международный аэропорт Каракаса в Венесуэле, предположительно, был захвачен военными США. Он готов принимать самолеты и технику ВС Соединенных Штатов, сообщает SHOT .

Над Каракасом летали многоцелевые американские военные вертолеты MH-60M «Black Hawk».

Белый дом планирует прокомментировать ситуацию с Венесуэлой. Однако сделает это после того, как ВС США покинут воздушное пространство.

Соединенные Штаты вторглись в Венесуэлу утром 3 января. ВС США нанесли удары по ряду военных объектов и местному парламенту.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.