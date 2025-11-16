Алиев: строительство Зангезурского коридора в Азербайджане почти закончено

Возведение «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (Зангезурского коридора) на территории Азербайджана почти закончено. Об этом рассказал президент страны Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости .

Пропускная способность у железной дороги составила 15 млн тонн на начальном этапе. Объект станет одной из ключевых артерий Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), отметил Алиев.

По его словам, за три года объем грузоперевозок по Среднему коридору через Азербайджан вырос на 90%.

8 августа 2025 года после встречи Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном и главой США Дональдом Трампом в американском Вашингтоне стороны договорились сотрудничать. Они планировали создать «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».

В рамках него будет разблокировано транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.